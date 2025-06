Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Verlusten

Bechtle im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,86 EUR ab.

Das Papier von Bechtle befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 36,86 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 36,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 5.002 Stück.

Bei 45,72 EUR erreichte der Titel am 22.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,03 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,707 EUR je Bechtle-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

