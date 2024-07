Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 40,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bechtle-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 40,34 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,14 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,34 EUR. Bisher wurden heute 1.611 Bechtle-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,33 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2023 Kursverluste bis auf 37,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,740 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,91 EUR.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

