Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

18.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 36,62 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 36,62 EUR. Bei 37,22 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 55.973 Bechtle-Aktien umgesetzt. Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 30,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 36,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,64 Prozent. Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,711 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 09.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert. Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Bechtle-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

