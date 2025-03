Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag stärker

Bechtle im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,48 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 40,48 EUR zu. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 40,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,02 EUR. Bisher wurden heute 7.239 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 29,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,60 EUR.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,26 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,03 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

