Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,54 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 39,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 732 Stück.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 18.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 5,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.11.2024 gerechnet. Am 06.11.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

