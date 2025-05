Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 39,46 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 39,46 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 39,46 EUR. Bei 39,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.892 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 37,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,713 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,85 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 09.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Bechtle-Chef mahnt zur Geduld bei wirtschaftlicher Erholung - Aktie im Minus

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren