Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag gefragt

Das Papier von Bechtle legte um 20.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 38,32 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 38,38 EUR zu. Bei 37,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 36.285 Aktien.

Am 10.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,56 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 44,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,19 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,14 EUR.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 11.08.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Bechtle die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

