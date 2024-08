Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 39,10 EUR ab.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 39,10 EUR abwärts. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,04 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.780 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,81 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,55 EUR angegeben.

Am 09.08.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

