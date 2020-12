Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle tendiert nordwärts

Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 179,60 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 180,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.356 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2020 bei 190,70 EUR. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,75 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,98 EUR je Aktie belaufen.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

