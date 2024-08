Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Bechtle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 38,98 EUR.

Bei der Bechtle-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 38,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 39,08 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 38,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 903 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 34,48 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,713 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,52 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

