Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 37,68 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,1 Prozent auf 37,68 EUR nach. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,32 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.207 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 39,12 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 3,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,80 EUR an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

