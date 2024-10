Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minusbereich

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 33,92 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 33,92 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 33,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,04 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.258 Stück gehandelt.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 54,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,68 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,706 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,80 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Bechtle die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

