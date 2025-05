Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Freitagmittag fester

Bechtle im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:46 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,28 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 39,54 EUR. Bei 38,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 12.536 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,67 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 36,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 EUR je Aktie.

