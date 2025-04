Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 37,18 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 37,18 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,18 EUR. Bei 34,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.684 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 47,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 22,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 29,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,721 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 44,91 EUR angegeben.

Am 14.03.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,16 Prozent auf 1,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

