Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Vormittag zu

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,44 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 39,44 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,44 EUR zu. Bei 39,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21 Bechtle-Aktien.

Bei 47,40 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,18 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit Abgaben von 27,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,60 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

