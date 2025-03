Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag in Grün

Bechtle im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 37,98 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 37,98 EUR. Bei 38,06 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.273 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 24,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,724 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,85 EUR an.

Am 14.03.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,90 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,82 Mrd. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

