Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag gesucht

Um 15:52 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 42,02 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,29 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,21 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 39.705 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. 22,04 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 32,45 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 29,49 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,50 EUR an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Bechtle am 11.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 10.05.2024 werfen.

