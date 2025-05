Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 38,10 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 38,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 38,00 EUR. Mit einem Wert von 39,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 111.330 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 32,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,721 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 44,91 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

