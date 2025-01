Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,80 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 30,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 30,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.402 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von 70,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,51 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,48 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2024 aus.

