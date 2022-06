Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagmittag schwächer

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,97 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.258 Bechtle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,56 EUR) erklomm das Papier am 10.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,57 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Abschläge von 12,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 79,57 EUR an.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Bechtle dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,14 EUR je Aktie.

