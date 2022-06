Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Dienstagvormittag an

Die Aktie legte um 28.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 40,59 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 40,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,29 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 2.488 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 41,65 Prozent wieder erreichen. Bei 35,57 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,57 EUR.

Am 12.05.2022 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1.379,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.510,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,14 EUR fest.

