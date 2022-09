Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 35,63 EUR ab. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 35,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.691 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,56 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 34,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 1,95 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,07 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Bechtle am 10.11.2022 präsentieren. Bechtle dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

