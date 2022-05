Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 30.05.2022 16:22:00 Uhr 2,4 Prozent. Bei 43,14 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,61 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 86.728 Aktien.

Am 10.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 69,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 38,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (38,04 EUR). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 12,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 79,00 EUR an.

Bechtle gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.379,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.510,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie trotzdem unter Druck: Bechtle bestätigt Prognose nach starkem Auftaktquartal

Ausblick: Bechtle vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bechtle-Aktie leichter: Bechtle kauft in den Niederlanden zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG