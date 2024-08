Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 38,92 EUR ab.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 38,92 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,86 EUR ab. Mit einem Wert von 39,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 22.195 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 34,69 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,22 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,37 Prozent.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,713 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

