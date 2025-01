Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag gestärkt

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 32,24 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 32,24 EUR nach oben. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,32 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.184 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,72 EUR aus.

Am 08.11.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

