Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag freundlich

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 38,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:35 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 38,22 EUR. Bei 37,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 21.189 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,61 Prozent.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,701 EUR je Bechtle-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,69 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

