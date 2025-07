Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Bechtle

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 39,28 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 39,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 39,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.872 Bechtle-Aktien.

Am 14.03.2025 markierte das Papier bei 41,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 6,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit Abgaben von 26,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Aktie aus.

