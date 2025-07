Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 39,08 EUR zu.

Um 11:34 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 39,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,44 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 17.919 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,68 EUR erreichte der Titel am 14.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 6,65 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,86 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

