Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 39,04 EUR zu.

Das Papier von Bechtle legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.178 Bechtle-Aktien.

Am 14.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,68 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,76 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Mrd. EUR gelegen.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht