Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kursplus

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 40,86 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 40,86 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,28 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.418 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Mit Abgaben von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,720 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,55 EUR an.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,28 Prozent verringert.

Die Bechtle-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter