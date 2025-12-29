DAX24.342 ±0,0%Est505.756 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +4,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.404 -0,2%Euro1,1771 ±-0,0%Öl61,84 +1,7%Gold4.451 -1,8%
Befragung: Viele Kliniken mit Verlusten 2024

29.12.25 12:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Krankenhäuser warnen vor weiter wachsenden Finanznöten. Im Jahr 2024 hätten 66 Prozent der Kliniken Verlust geschrieben, teilte die Deutsche Krankenhausgesellschaft nach einer Befragungsstichprobe mit. Im Jahr 2023 hätten dies noch 61 Prozent der Kliniken angegeben. Für das zu Ende gehende Jahr 2025 rechnen demnach 70 Prozent der Häuser mit einem Fehlbetrag, wie zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete.

Verbandschef Gerad Gaß sagte: "Wenn zwei Drittel der Krankenhäuser rote Zahlen schreiben, bedroht dies die Existenz der Häuser und schränkt deren Möglichkeiten für notwendige Investitionen in Modernisierung und Digitalisierung ein." Dabei seien aktuelle Sparmaßnahmen der Politik noch nicht einmal berücksichtigt. Die Bundesregierung müsse endlich eine stabile und verlässliche Finanzierungsgrundlage schaffen.

An der Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts von Mai bis Juli 2025 beteiligten sich den Angaben zufolge 376 der 1.700 Kliniken. Bundestag und Bundesrat hatten kurz vor Weihnachten ein Sparpaket zum Stabilisieren der Krankenkassenbeiträge gebilligt, das bei den Kliniken 2026 Ausgabenbremsen von 1,8 Milliarden Euro vorsieht. Laut Gesundheitsministerium dürften die Ausgaben dennoch um acht Milliarden Euro auf 120 Milliarden Euro steigen./sam/DP/nas