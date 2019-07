Sanofi beendet Kooperation mit Lexicon - Lexicon-Aktien halbieren sich

Bisher haben beide Unternehmen bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Zynquista kooperiert. Die Aktie von Lexicon verlor signifikant im nachbörslichen Handel - sie fiel um 47,8 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Montag geben die Titel im frühen Handel sogar um 65,9 Prozent auf 1,94 US-Dollar ab.

Lexicon wiederum teilte mit, nach Auffassung des US-Unternehmens sei die Beendigung der Kooperation unwirksam und ein Vertragsbruch von seiten Sanofis. Zudem sei Sanofi laut Vertrag verpflichtet, laufende klinische Tests für das Medikament auch für eine Zeitlang nach Vertragsende.

"Im Falle einer gültigen Beendigung der Sanofi-Allianz freuen wir uns darauf, die vollen Rechte an Zynquista bei Typ-1-Diabetes in den Vereinigten Staaten sowie die Rechte im Rest der Welt wiederzuerlangen, insbesondere in der Europäischen Union, in der Zynquista bereits die Zulassung erhalten hat", sagte Lonnel Coats, Präsident und Chief Executive Officer von Lexicon in einer Erklärung.

Die U.S. Food and Drug Administration lehnte im März den Antrag auf Zulassung für Zynquista ab.

Sanofi sagte in einer Stellungnahme, dass es die Allianz mit Lexicon beendet habe, da man in den Phase-3-Studien von Zynquista keine primären Endpunkte erreicht habe. "Sanofi glaubt, dass die Kündigung gültig ist", teilte der Konzern mit. "Wir haben uns bereit erklärt, mit Lexicon zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang der Studien zu gewährleisten."

Sanofi veröffentlichte am Freitag auch die Topline-Ergebnisse von drei Phase-3-Studien mit Zynquista bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Zwei der Studien zeigten bei einigen Patienten eine statistisch signifikante Reduktion der Blutzuckerwerte. Die dritte Studie verfehlte die statistische Signifikanz für die Reduktion der Blutzuckerwerte im Vergleich zur Wirkung von Placebos bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung im Stadium 4 nach 26 Wochen.

PARIS (Dow Jones)

