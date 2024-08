Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 133,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 133,50 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 133,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.627 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 9,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.08.2023 auf bis zu 115,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 13,37 Prozent sinken.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,20 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie im Juli 2024

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich