Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 132,65 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 132,65 EUR ab. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,60 EUR nach. Mit einem Wert von 133,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.723 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 10,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2023 bei 115,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,20 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

