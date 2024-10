Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 135,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 135,35 EUR zu. Bei 135,80 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,25 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 34.880 Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,40 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

