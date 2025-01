Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Beiersdorf

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 123,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 123,45 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.154 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 19,72 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 144,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,30 EUR je Aktie.

