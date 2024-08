Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Freitagmittag an Boden

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 132,15 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 132,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 133,25 EUR. Mit einem Wert von 131,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 61.651 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,71 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

