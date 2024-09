Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Dienstagmittag Boden gut

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 130,45 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 130,45 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.909 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 13,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,54 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,33 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie.

