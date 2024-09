Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 130,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 130,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 130,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 130,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.749 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,43 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 9,44 Prozent sinken.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie Luft nach oben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück