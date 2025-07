Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 108,80 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 108,80 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 108,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.592 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 139,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 21,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,13 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 138,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,63 EUR je Aktie.

