Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Donnerstagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 133,05 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 133,05 EUR. Bei 132,90 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.634 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 143,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,32 EUR je Aktie belaufen.

