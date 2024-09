Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 129,65 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 129,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 129,60 EUR. Bei 129,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 4.348 Stück.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,00 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 143,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

