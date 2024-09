Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 129,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 129,10 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 95.225 Stück.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,33 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

