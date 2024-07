Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag behauptet

Beiersdorf im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 136,10 EUR.

Mit einem Wert von 136,10 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 137,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,00 EUR ein. Bei 136,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 126.639 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,60 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Abschläge von 16,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,20 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

