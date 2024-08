Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verbilligt sich am Montagnachmittag

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 130,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 130,05 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,75 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,90 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.175 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,65 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,67 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter