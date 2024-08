Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 130,70 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 130,70 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 130,55 EUR nach. Bei 131,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 79.130 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Abschläge von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,67 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet. Am 04.03.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

