Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 131,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 131,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,10 EUR an. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 130,35 EUR. Mit einem Wert von 131,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 166.367 Stück.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,13 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,67 EUR aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen