Beiersdorf-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Beiersdorf

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 93,08 EUR nach. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 12.544 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 92,42 EUR. Bei 93,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 169.702 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2020 00:00:00 erreicht. Bei 77,62 EUR fiel das Papier am 16.03.2020 00:00:00 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 97,35 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,18 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das im Bereich der Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich vornehlich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8x4 und La Prairie. Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.

