Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 122,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 122,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 122,30 EUR. Bei 122,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.749 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 16,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Mit Abgaben von 2,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 142,22 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

