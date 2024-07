Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 137,35 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,8 Prozent auf 137,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 137,85 EUR. Bei 136,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 82.165 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR. Mit Abgaben von 17,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

